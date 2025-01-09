Производитель добывающего оборудования построит второй производственный комплекс в Подмосковье

Компания «Меттойл» намерена расширить производство по выпуску оборудования для нефтегазодобывающей промышленности в Подмосковье. В этих целях компания построит второй производственный комплекс на территории индустриального парка «М- 8» в Сергиево-Посадском г. о. Московской области.

Компания «Меттойл» намерена расширить производство по выпуску оборудования для нефтегазодобывающей промышленности в Подмосковье. В этих целях компания построит второй производственный комплекс на территории индустриального парка «М- 8» в Сергиево-Посадском г. о. Московской области.

«Объем инвестиций в новый проект технологического суверенитета компании „Меттойл“ превысит 560 млн рублей. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2027 год», - сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что в 2023 году «Меттойл» уже реализовал инвестпроект по запуску производства нефтегазодобывающего оборудования. Для развития предприятия компании был передан участок на территории индустриального парка «М-8» по программе «Земля за 1 рубль», на котором инвестор построит еще один производственный комплекс. Это позволит расширить станочный парк предприятия.

«Под строительство ещё одного производственного комплекса компании передано 2,4 га, находящихся в муниципальной собственности. Важно отметить, что Сергиево-Посадский округ является одним из лидеров по предоставлению участков инвесторам по программе импортозамещения. С момента запуска программы только в этом округе под расширение производств и создания нового бизнеса предпринимателям предоставлено 19 земельных участков общей площадью 45,6 га», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Компания «Меттойл» входит в состав Группы компаний ТСС, которая является лидером рынка России в нижнем заканчивании скважин и, в частности, лидером по производству и спуску оборудования для многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). На производстве такого оборудования и специализируется подмосковное предприятие.