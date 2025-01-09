В Ставрополе начнут реализацию инвестпроектов стоимостью 3 млрд рублей

Инвесторы начнут реализацию 10 проектов общей стоимостью 3 млрд рублей в городе Ставрополе в 2025 году. Объем инвестиций по итогам 2024 года превысил 100 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Есть положительные прогнозы в сфере инвестиционной политики. О них позволяют судить предварительные данные экспертов на конец 2024 года. За это время объем инвестиций в основной капитал, помимо бюджетных средств, составил более 100 млрд рублей. В 2025 году в Ставрополе запланировано начало реализации еще 10 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

По данным администрации, в 2024 году в городе завершена реализация четырех крупных проектов в сфере жилищного строительства и транспорта, обрабатывающей промышленности. В городе построены крупный жилой комплекс, современная автозаправочная станция, проведена модернизация производств высокотехнологических товаров АО "Электроавтоматика" и ПАО "Нептун".

В 2025 году в Ставрополе завершится строительство дисконт-центра и дилерского центра, запланировано расширение производства кондитерских изделий. В этом году в городе также планируется создание производства полимерной упаковки и дата-центра.