На границе с Казахстаном реконструируют пункт пропуска Озинки

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Озинки» расположен в Саратовской области на 284-м километре автодороги Энгельс - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном. Проект его реконструкции получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

На сегодняшний день в России функционируют 317 пунктов пропуска. Из них 87 определены в качестве приоритетных, через которые проходит более половины всего грузопотока страны. Работы по строительству и реконструкции объектов на погранпереходах проводятся по поручению Президента России Владимира Путина.

«Модернизация инфраструктуры МАПП «Озинки» позволит увеличить его пропускную способность и обеспечить комфортные условия проведения процедур пограничного контроля пассажирского и грузового автотранспорта, пересекающего участок российско-казахстанской границы в обоих направлениях. Весь комплекс работ проведут в два этапа, с сохранением действующего режима пункта пропуска», - рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Дмитрий Придатченко.

На первом этапе запланировано строительство служебно-производственного здания для размещения подразделения пограничного контроля. Также предполагается возведение павильона пограничного контроля автобусов и легковых автомобилей, бокса для досмотра транспортных средств, питомника для служебных собак, котельной, очистных сооружений и других служебно-производственных и инженерно-технических зданий и сооружений.

На втором этапе построят здание досмотра пешеходов, пешеходную галерею с навесом, гараж для служебного транспорта и административно-бытовое здание для служб пограничного контроля.

Застройщик - Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».



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