Подольсккабель провел сертификацию монтажных кабелей и кабелей управления
10 янв. 2025, 13:30
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия:
- № ЕАЭС RUC-RU.0010.В.00229/24 со сроком действия с 13.12.2024 по 12.12.2029 провода монтажные общепромышленного применения, двухжильные, с изоляцией из облученного полиэтилена, в том числе экранированные и гибкие, номинальным сечением жил 0,12 и 0,2 мм.кв, на напряжение до 100 В постоянного или переменного тока частотой до 10 кГц, марок: МДПО, МДПЭО, МГДПО, МГДПЭО.
- № ЕАЭС RUC-RU.0010.В.00240/24 со сроком действия с 13.12.2024 по 12.12.2029 на кабели управления и контроля гибкие, с медными жилами, с числом жил от 7 до 61 включительно, сечением жил 0,35 и 0,5 мм.кв, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, в том числе экранированные, в климатическом исполнении УХЛ и Т, на напряжение до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 500 В постоянного тока, марок: КУГВВ, КУГВЭВ, КУГВВЭ.
TDM ELECTRIC опережает нововведения: подтверждение качества товаров уже доступно
10 янв. 2025, 14:00
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Во втором и третьем чтениях Государственная Дума РФ приняла закон, который требует от маркетплейсов подтверждения качества всех товаров, представленных на их платформах. Эта мера направлена на укрепление доверия потребителей и обеспечение безопасности продукции в онлайн-секторе. Продавцам маркетплейсов предстоит разместить ссылки на реестр сертификатов соответствия в карточках товаров, что станет...
Торгово-промышленная палата — курс на развитие физической инфраструктуры передачи данных
10 янв. 2025, 13:45
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На сайте "Первая миля" опубликован материал о первом заседании комиссии по развитию физической инфраструктуры информационных технологий при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Заседание, прошедшее 13 ноября, собрало ведущих экспертов отрасли и стало важным шагом к укреплению технологического суверенитета России. Ключевые вопросы заседания: Долгосро...
Компания:
Анатолий Гарбузов: свыше 80 тысяч километров кабеля произвели промышленники при поддержке города
10 янв. 2025, 10:45
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В 2024 году столичные заводы со статусом промышленного комплекса изготовили более 80 тысяч километров кабеля. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Кабельная промышленность занимает важное место в экономике столицы. В 2024 году кабельные заводы со статусом промышленного комплекса изго...
В декабре 2024 года Людиновокабель завершил специальную оценку условий труда «СОУТ»
10 янв. 2025, 10:15
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В соответствии с приказом от 01.07.2024 №07/01-06-ОД/Л во исполнении требований Федерального закона № 426 от 28.12.2013 в редакции 01.09.2023 «О специальной оценке условий труда» СОУТ, была проведена аттестация рабочих мест. С результатами СОУТ можно ознакомиться ниже: Перечень РМ Раздел 1 СОУТ Раздел 2 СОУТ Раздел 4 СОУТ Раздел 5 СОУТ Таблица 2 СОУТ
Компания:
«Контактор» получил лицензии на конструирование и изготовление оборудования для АЭС
10 янв. 2025, 09:45
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АО «Контактор» получил от Ростехнадзор лицензии, предоставляющие право на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок. Среди оборудования, которое попадает под действие лицензий: автоматические и неавтоматические выключатели на номинальные токи до 7300А с номинальным напряжением не выше 1500 В переменного и ...
Компания:
Юбилейный день информирования по программе кайдзенов
10 янв. 2025, 09:30
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Под занавес 2024 года на «Заводе Москабель» прошло масштабное мероприятие: 26 декабря состоялся День информирования о реализации кайдзен-программы, третий за год. Наградили лучших авторов предложений по улучшению и присвоили почетные звания командам, чья работа была особенно эффективной. Новая цель на 2025 год Праздничная атмосфера сделала День информирования особенно теплы...
Экопластикс примет участие в выставке Рупластика-2025
10 янв. 2025, 09:15
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Компания Экопластикс примет участие в международной специализированной выставке Ruplastica в Москве в Экспоцентре c 21 по 24 января 2025 года. С 21 по 25 января 2025 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет крупнейшая международная специализированная выставка пластмасс и каучуков "Рупластика-2025". В этом году выставка Рупластика традиционно пройдет совместно с выставками...
Обновление Teslabim: новая продукция и расширенные линейки КЭАЗ
09 янв. 2025, 15:00
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КЭАЗ продолжает развиваться для проектировщиков: теперь еще больше оборудования КЭАЗ для плагина Teslabim в Revit. В новой версии плагина 16.3 появились две свежие новинки КЭАЗ: Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat T; Устройства защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD. Кроме того, расширены следующие линейки оборудования: Автоматические выключатели в л...
Компания:
Новая ВЛ построена с применением передовых разработок «ФОРЭНЕРГО»
09 янв. 2025, 11:00
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Транзит 220 кВ «Холбон - Зилово - Могоча» построен для увеличения пропускной способности Транссиба в Забайкальском крае. Он проходит по сложному рельефу из центра региона до границы с Амурской областью - всего 394 километра! На ВЛ возведены переходы через железную дорогу и реки, включая приток Амура - Шилку. При проектировании объектов учитывались высокая сейсмическая активность мес...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления, силовых кабелей и кабелей для водопогружных электродвигателей
09 янв. 2025, 09:30
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Сертификация кабелей управления, силовых кабелей и кабелей для водопогружных электродвигателей В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: № ЕАЭС RUC-RU.0010.В.00166/24 со сроком действия с 06.12.2024 по 05.12.2029 на кабе...
Компания:
«Кавказкабель»: «Ёлка желаний 2025» — прекрасная возможность побыть волшебником
09 янв. 2025, 09:15
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В преддверии новогодних праздников по всей России проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». В рамках этой инициативы любой желающий может исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году руководство компании ООО «Кавказкабель» приняло решение внести свой вклад в создание новогоднего чуда. Подготовка к мероприятию началась задолго до Нов...
Компания:
Лучших сотрудников «ФОРЭНЕРГО» наградили в Москве
09 янв. 2025, 09:00
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Все регионы присутствия «ФОРЭНЕРГО» отметили Новый год подведением итогов 2024 года и награждением лучших сотрудников. Не стал исключением и московский офис компании. Президент холдинга Николай Карасев зачитал итоговый доклад о работе объединения, производственных и финансовых результатах, оконченных и текущих проектах и планах на 2025 год. Необходимо отметить, что выручка холдин...
Hyousung начал поставки трубного PP-RCT в Россию
06 янв. 2025, 10:00
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Южнокорейская компания Hyosung стала первым азиатским производителем, разработавшим этот новейший тип трубного полипропилена (PolyPropylene Random copolymer with modified Crystallinity and Temperature resistance: PP-RCT), предназначенный для экструзии труб для горячего и холодного водоснабжения и радиаторного отопления. До этого в 1998 году Hyosung стал первым в Азии производителем трубного рандом...
«ЭМ-КАБЕЛЬ» подвел итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год
03 янв. 2025, 17:00
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подвело итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год. Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила и наградила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году, как и в прошлом, победу среди основного производства одержал Цех N 1. Среди вспомогатель...
Компания:
ГК «Оптикэнерго» поздравляет с Новым годом
03 янв. 2025, 16:00
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Дорогие коллеги, друзья, партнеры! Поздравляем всех с Новым годом! 2025 год в Группе Компаний "Оптикэнерго" объявлен Годом Перемен. Возьмем на себя смелость конкретизировать – годом перемен к новому, лучшему, совершенному. Давайте в новом году мыслить нестандартно, по-хорошему удивлять друг друга, делать то, что раньше не делали и добиваться целей, которых раньше не дости...
Компания:
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» организовал новогоднее представление для детей сотрудников
03 янв. 2025, 15:00
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Новый год — время чудес и волшебства! И чем их больше, тем лучше. Поэтому Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» организовал новогоднее представление для детей сотрудников. В атмосфере сказки малыши и ребята постарше встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами, поводили хороводы у елки, а также посмотрели приключенческий спектакль «Сырная история». Зав...
ХКА поздравляет с Новым годом!
03 янв. 2025, 13:00
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Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Мы благодарны каждому из вас за вклад в нашу общую цель – развивать кабельную промышленность, делать её еще более инновационной, позволяя устанавливать новые стандарты качества. В прошедшем году мы сделали большой шаг вперёд, внедряя передовые технологии и решения в наши производственные процессы. Мы гордимся нашими достижениями и уверены, что в сле...
Компания:
Традиционные итоги года «Москабельмет»: 10 ключевых направлений
03 янв. 2025, 12:00
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«Москабельмет» подводит итоги уходящего года и вспоминает ключевые события и направления, которые оказали значительное влияние на его работу в 2024 году. В уходящем году мы продолжили расширять горизонты, внедряли инновационные решения и укрепляли отношения с партнерами и клиентами. А еще заботились о своих сотрудниках и их семьях, поощряли высокий профессионализм и старания, погр...
IEK GROUP ― партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва
03 янв. 2025, 11:00
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В Кызыле при поддержке IEK GROUP состоялись I Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Включайся в жизнь!». Компания помогла организовать турнир как партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва. В первом крупном соревновании сезона в Тыве приняли участие спортсмены в возрасте от 13 до 16 лет и...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» информирует о режиме работы в праздничные дни
28 дек. 2024, 17:15
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Прием заявок на кабельно-проводниковую продукцию – с 3 января 2024 года. Отгрузка готовой продукции со складов: в г. Орле – с 5 января 2024 года, в г. Москве – с 9 января 2024 года. С 9 января 2025 года работаем в обычном режиме. Оформить заявку и уточнить детали заказа можно по телефону: 8 800 707-66-70 доб. 333 С наступающими праздниками! И до встречи в 2025 году!