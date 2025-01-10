Подольсккабель провел сертификацию монтажных кабелей и кабелей управления

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подвело итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год. Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила и наградила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году, как и в прошлом, победу среди основного производства одержал Цех N 1. Среди вспомогатель...