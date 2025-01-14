Энергоблок №5 Белоярской АЭС вошёл в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Подготовительные работы по его сооружению начнутся в 2025 году.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Энергоблок №5 с реактором БН-1200М вошёл в число объектов, планируемых к сооружению.

С 2034 года Белоярская АЭС сможет ежегодно вырабатывать более 20 миллиардов кВтч. Такого объёма электроэнергии достаточно, чтобы вдвое закрыть потребности Екатеринбурга.

«Подготовительные работы по строительству энергоблока №5 начнутся в 2025 году. За этот период необходимо обеспечить готовность атомной станции к первому бетону в 2027 году. Выбором подрядных организаций для выполнения работ будет заниматься АО «Атомстройэкспорт». Приоритет будет отдаваться местным компаниям со Свердловской области», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Срок службы энергоблока IV поколения - БН-1200М будет выше, чем у предшественников и составит не менее 60 лет, с возможностью продления до 80 лет, а показатели безопасности будут соответствовать наивысшим стандартам.

Освоение технологий замкнутого ядерного топливного цикла с внедрением энергоблоков IV поколения с реактором на быстрых нейтронах является сегодня одним из ключевых направлений развития атомной энергетики.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.