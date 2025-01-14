На стройплощадке самой крупной ветроэлектростанции России установлен первый ветрогенератор
10 часов назад
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На Новолакской ВЭС (сооружается АО «Росатом Возобновляемая энергия», управляющая компания Ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») установлен первый ветрогенератор. Его высота – 150 метров, длина ветролопастей – 50 метров.
Планируется, что ВЭС будет состоять из 120 ветроэлектроустановок общей мощностью 300 МВт. Строительство пройдет в два этапа – 61 ВЭУ в 2025 году и 59 ВЭУ в 2026 году.
Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит Ветроэнергетическому дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ.
«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией шесть электрозарядных станций в Карачаево-Черкесии
5 часов назад
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили мероприятия по подключению к электрическим сетям шести зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. В сумме им выдано более мегаватта мощности. В рамках технологического присоединения новых электрозаправок энергетики построили 65 метров линий электропередачи 6-10 кВ. Для удобства жит...
«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей городского округа Солнечногорск
5 часов назад
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«Россети Московский регион» обновили оборудование питающего центра 110 кВ «Солнечногорск». Специалисты филиала «Северные электрические сети» заменили два трансформатора по 20 МВА на два по 40 МВА, что с учетом уже имеющегося трансформатора 40 МВА увеличило мощность подстанции в 1,5 раза, с 80 до 120 МВА. Новое оборудование – отечественное, изготовлено н...
РусГидро завершило реконструкцию подстанции «Центральная» в Магадане
6 часов назад
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ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило работы по модернизации подстанции 220 кВ «Центральная» в Магадане. В результате была увеличена мощность и повышена надежность работы ключевого объекта энергоснабжения областного центра. Подстанция «Центральная» обеспечивает энергоснабжение города Магадана и Ольского района. Необходимость ее модерн...
Группа «Россети» завершила проект техприсоединения крупного предприятия по производству проката в Волгоградской области
7 часов назад
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«Россети» обеспечили возможность подключения к электросетям нового комплекса по производству металлопроката «Русской нержавеющей компании» в городе Волжском. Максимальная мощность технологического присоединения составит около 358 МВт. Стоимость работ – более 1,7 млрд рублей. При реализации проекта использовалось оборудование отечественного производства. В магистрал...
Энергоблок №5 Белоярской АЭС вошёл в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года
7 часов назад
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Подготовительные работы по его сооружению начнутся в 2025 году. Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Энергоблок №5 с реактором БН-1200М вошёл в число объектов, планируемых к сооружению. С 2034 года Белоярская АЭС сможет ежегодно вырабатывать более 20 миллиардов кВтч. Такого объёма электроэ...
На Смоленской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года
8 часов назад
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Первым в плановый ремонт в соответствии с графиком, утвержденным Концерном «Росэнергоатом», выведен энергоблок №3 Смоленской АЭС. Менее чем за два месяца специалистам предстоит выполнить около 500 технологических операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов. В работах будут задействованы более 2-х тысяч сотрудников. Они осуществят ульт...
Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей на Новосходненском шоссе в г. о. Химки
8 часов назад
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Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в районе Новосходненского шоссе в г. о. Химки. Выполненные работы обеспечили условия для подключения к сетям новых потребителей ОНТ «Горки». В рамках договоров на технологическое присоединение заявителей к сетям компании энергетики построили участок воздушной линии ВЛ-0,4 кВ протяже...
«Россети Кубань» отремонтировали 4 тыс. км ЛЭП в Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2024 году
9 часов назад
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В 2024 году компания «Россети Кубань» отремонтировала свыше 4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения в Краснодарском крае и Республике Адыгея, что составляет 149% от годовых плановых показателей. Энергетики заменили на ЛЭП более 6 тыс. опор и 116 км грозотроса, а также установили порядка 78 тыс. изоляторов и более 2,7 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ). Мон...
«Россети Кубань» расширили систему уличного освещения в станице Кавказской
11 часов назад
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Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» смонтировали новую линию уличного освещения протяженностью 1,8 км в станице Кавказской одноименного района Краснодарского края. Выполненные работы позволили повысить уровень освещенности улицы, сделать более безопасным дорожное движение и обеспечить комфортное передвижение по пешеходным зонам в темное время суток. Стационарное освещен...
Почти 6,7 тыс. птицезащитных устройств установили «Россети Юг» в 2024 году
12 часов назад
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Специалисты «Россети Юг» в 2024 году установили на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в регионах присутствия компании почти 6,7 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ), что на 21% превысило показатель 2023 года. Таким образом, общее количество ПЗУ, установленных на ЛЭП в рамках производственных программ энергокомпании, в настоящее время составляет более 50 тыс. Птицезащитные устройст...
«Россети Сибирь» в два раза увеличила пропускную способность линий для Калининского энергоузла
13 часов назад
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Энергетики «Хакасэнерго» завершили ввод построенных линий электропередачи Калининского энергоузла. В первые рабочие дни нового года последняя из пяти линий 10 киловольт запущена в эксплуатацию. Как отмечают энергетики, если бы не отключения части Калинино-3 и Расцвета год назад, то новые линии, скорее всего, не построили бы. Ситуация декабря 2023 года наглядно показала, что запаса п...
Опубликован Предварительный график реализации проектов модернизации на 2028 год
13 янв. 2025, 17:15
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В соответствии с п.277 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), и п.10.1 Регламента проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) опубликован Предварит...
В ОЭС Востока достигнут исторический максимум потребления мощности
13 янв. 2025, 16:00
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По оперативным данным Системного оператора, 13 января в 4:00 по московскому времени (11:00 по хабаровскому времени) при средневзвешенной температуре наружного воздуха -23,3 ºС в Объединенной энергосистеме Востока зафиксирован самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю существования энергообъединения. Новое значение составило 7891 МВт, что на 8 МВт превысило пре...
Более 9 600 специалистов прошли обучение в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в 2024 году
13 янв. 2025, 15:45
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За 12 месяцев 2024 года участниками образовательных мероприятий, организованных на базе Учебного комплекса (УК) «Россети Ленэнерго», стали 9 666 человек - работники электросетевой компании и представители российских и зарубежных отраслевых организаций. Подготовка и повышение квалификации специалистов электросетевого комплекса ведется по более чем 100 программам профессионального обу...
«Россети» создадут на Кубани новый энергоцентр для выдачи мощности Северской СЭС
13 янв. 2025, 14:30
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Энергетики «Россети Кубань» приступили к строительству подстанции 110 кВ «Предгорная». Питающий центр мощностью 50 МВА будет на 100% оснащен российским оборудованием. Он обеспечит преобразование энергии, поступающей от Северской солнечной электростанции, позволит повысить надежность электроснабжения юго-запада Краснодарского края. На подстанции будут внедрены совре...
«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения СНТ «Березка» в ТиНАО
13 янв. 2025, 14:00
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» осуществили реконструкцию электросетей с целью перераспределения нагрузки и повышения надежности электроснабжения СНТ «Березка» СМУ-16 в Краснопахорском районе г. Москвы. Для этого специалисты произвели реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ, смонтировали комплектную трансформаторную по...
Энергетики «Россети Сибирь» выявили незаконное размещение 1100 км волоконно-оптических линий связи в Кузбассе
13 янв. 2025, 11:00
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Специалисты компании «Россети Сибирь» обнаружили факты незаконного монтажа волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в Кемеровской области. Всего было выявлено около 1 100 км таких линий. Размещение ВОЛС на опорах линий электропередачи возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено нео...
Генеральный директор «Россети Центр» Борис Эбзеев оценил работу энергосистемы Курской области
13 янв. 2025, 10:30
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В рамках поручения Министра энергетики Российской Федерации о выездных обследованиях энергообъектов, генеральный директор «Россети Центр» Борис Эбзеев провел рабочий визит в Курскую область. В центре организации работ в серой зоне (ЦОРС), созданном для оперативного восстановления энергоснабжения в приграничных районах, Борис Эбзеев оценил организацию аварийно-восстановительных работ...
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В 2024 году «Россети Юг» обеспечили электроэнергией семь электрозаправок в Волгограде
13 янв. 2025, 10:15
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Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» в 2024 году подключили к сетям семь зарядных станций для электротранспорта в Волгограде. Суммарная присоединяемая мощность терминалов превысила 1 МВт. Дополнительная возможность зарядить экологически чистый автотранспорт появилась в Центральном, Советском и Красноармейском районах областного центра. Так, в самой южной ча...
Новое оборудование вырабатывает первые мегаватты электроэнергии на Красноярской ГРЭС-2
13 янв. 2025, 10:00
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На Красноярской ГРЭС-2 (входит в Енисейскую ТГК (ТГК-13) введён в эксплуатацию турбогенератор, установленный в рамках инвестиционной программы станции. Новый агрегат на энергоблоке №6 заменил предыдущий, прослуживший более 60 лет. Оборудование прошло обязательный этап комплексных испытаний, отработав без нареканий в течение 72 часов. С 1 января турбоагрегат мощностью 165 МВт новосибирского заво...