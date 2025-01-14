На стройплощадке самой крупной ветроэлектростанции России установлен первый ветрогенератор

На Новолакской ВЭС (сооружается АО «Росатом Возобновляемая энергия», управляющая компания Ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») установлен первый ветрогенератор. Его высота – 150 метров, длина ветролопастей – 50 метров.

Планируется, что ВЭС будет состоять из 120 ветроэлектроустановок общей мощностью 300 МВт. Строительство пройдет в два этапа – 61 ВЭУ в 2025 году и 59 ВЭУ в 2026 году.

Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит Ветроэнергетическому дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ.