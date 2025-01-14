Актуализирован справочник НДТ «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии»

С 1 января 2025 года вступил в действие актуализированный информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 38–2024 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», утвержденный приказом Росстандарта.

Все показатели и структура справочника ИТС-38 образца 2022 года сохранены. В обновленном варианте добавлено приложение Е «Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов», разработанное специалистами Российского энергетического агентства Минэнерго России совместно с коллегами из Научно-исследовательского университета «МЭИ» по заказу Ассоциации «Совет производителей энергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

В процессе реализации проекта были разработаны методические подходы, рассчитаны показатели выбросов СО2-экв. для электростанций и котельных. Также эксперты провели оценку возможностей декарбонизации российской теплоэнергетики путем реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и способных обеспечить низкий уровень выбросов парниковых газов до 2050 года.

РЭА Минэнерго России обеспечило информационное сопровождение проекта справочника на всех этапах его актуализации, а также обсуждения с представителями генерирующих компаний, федеральных органов исполнительной власти, Росприроднадзора, экспертных и научных организаций. В ходе итогового голосования актуализированный проект был поддержан 83,3 % голосов полноправных членов технической рабочей группы Бюро НДТ-38.