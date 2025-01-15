В Петрозаводске запустили в эксплуатацию новое оборудование цифровой верфи

15 янв. 2025, 16:15
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
sudostroenie.info
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15 января на цифровой верфи Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") состоялся запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования. Подробности сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.

Первой запустили линию очистки и покраски металла. Одновременно началась работа технологического оборудования и в других производственных пролетах блока.

Команду на старт дал помощник президента России Николай Патрушев вместе с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном и главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Система, установленная на цифровой верфи, будет помогать быстро идентифицировать сырье, заготовки и детали. Это повысит эффективность управления снабжением, персоналом, планами поставок. Производительность труда вырастет не менее чем в 2 раза. Количество строящихся судов будет увеличено с 3 до 10 в год.

В свою очередь в Морской коллегии РФ сообщают, что большая часть оборудования изготовлена на российских предприятиях Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Обнинска, Оренбурга и других. При этом специалистами завода совместно с поставщиками оборудования в период опытной эксплуатации будет обеспечено изготовление деталей и конструкций для конкретных проектов производственной программы завода. В рамках мероприятий по цифровизации производственных процессов основное технологическое оборудование, включая вводимое сегодня в опытную эксплуатацию, будет интегрировано в единую информационную систему цифровой верфи. Каждый процесс производства на заводе будет цифровизирован.

В рамках визита Николай Патрушев также провел совещание по вопросам реализации второй очереди модернизации завода. Помощник главы государства отметил, что речь идет о строительстве автоматизированного комплекса судового оборудования, а также о модернизации открытого стапеля и слипа для спуска-подъема судов. На реализацию второй очереди Росморречфлоту из резервного фонда правительства РФ выделены средства федерального бюджета в объеме 1,95 млрд. рублей.

Как напоминают в коллегии, цифровая верфь создается в рамках реализации проекта глубокой модернизации ОССЗ, включающего строительство новых производственных мощностей с внедрением процессов роботизации и автоматизации производства и цифровым сопровождением всех этапов судостроения.

Проект глубокой модернизации ОССЗ разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) совместно с АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (ЦТСС) и ФГУП "Росморпорт".

В рамках проекта построены новые объекты (блок корпусных цехов, контрольно-пропускной пункт, центр обработки данных, станция газификации, очистные сооружения). В настоящее время завершаются работы по сдаче в эксплуатацию вновь созданных мощностей. Осуществлено внедрение в промышленную эксплуатацию "Решения "Global-Marine: Система управления судостроением и судоремонтом", добавляют в коллегии.

Напомним, официальная церемония начала строительных работ на площадке будущей цифровой верфи состоялась в Петрозаводске 27 января 2022 года.

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