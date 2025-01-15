«Россети Ленэнерго» смонтировали почти 430 км СИП в 2024 году

Специалисты «Россети Ленэнерго» в 2024 году смонтировали на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 428,8 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 0,4-10 кВ.

Работы проводились в Пушкинском, Красносельском и Курортном районах Санкт-Петербурга, а также Рощинском, Выборгском, Приозерском, Гатчинском, Волосовском, Кингисеппском, Лужском, Тихвинском, Бокситогорском, Киришском, Волховском, Лодейнопольском районах Ленинградской области. В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей двух регионов, в том числе в населенных пунктах: Коммунары, Судаково, Синево, Починок, Моторное, п. Кирилловский, Большая Ижора, Подборовье, Алексеевка, Б.Колпаны, Поляны, Семиозерье, Шапки, Кобралово.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности и обеспечению качественного электроснабжения потребителей. Особенность самонесущего изолированного провода в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

Использование СИП также является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».