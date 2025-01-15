«Россети Юг» направят на ремонт электросетевого комплекса Волгоградской области свыше 780 млн рублей в 2025 году

В 2025 году компания «Россети Юг» направит на реализацию программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Волгоградской области более 780 млн рублей, что на 9% превышает показатель предыдущего года.

В рамках ремонтной кампании энергетики «Волгоградэнерго» планируют заменить порядка 1,7 тыс. опор линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, свыше 18 тыс. изоляторов, 84 км провода. От древесно-кустарниковой растительности будут расчищены более 270 га охранных зон ЛЭП. Это позволит снизить риски низовых пожаров, падения веток на провода и связанные с этим нарушения электроснабжения.

Энергетики планируют отремонтировать важнейшие энергетические артерии региона, в том числе воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, от которых зависит качество электроснабжения жителей отдаленных населенных пунктов Светлоярского, Калачевского и Октябрьского районов. Также в графике ремонтов наступившего года – ключевые ЛЭП, обеспечивающие электроэнергией Волго-Донской судоходный канал и объекты регионального нефтегазового комплекса.

В программу ремонтов на 2025 год также включены 18 подстанций 35-110 кВ. Так, на питающих центрах в Суровикинском и Котовском районах планируется отремонтировать два силовых трансформатора и свыше 100 единиц оборудования, от которого зависит надежность и безопасность работы энергообъектов.

Кроме того, планируется привести в нормативное состояние 718 комплектных трансформаторных подстанций классом напряжения 6-10 кВ, отвечающих за электроснабжение сельской местности Волгоградской области.