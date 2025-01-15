«Россети» подключили к сетям онкологический центр в Смоленской области

15 янв. 2025, 18:00
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Источник:
Россети Центр
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Компания «Россети Центр» завершила работы по подключению к сетям онкологического центра в Смоленской области. Объект входит в Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Медучреждению обеспечена выдача 2,3 МВт мощности по первой категории надежности электроснабжения, что гарантирует бесперебойную работу жизненно важного оборудования.  
 
В рамках проекта энергетики построили две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью более 8 км, установили две трансформаторные подстанции общей мощностью 10 МВА, произвели замену трансформатора тока. Ранее специалисты компании также выполнили переустройство электросетей, освободив участок под строительство комплекса.
 
Новый корпус Смоленского областного онкологического клинического диспансера возводится в поселке Вишенки неподалеку от Смоленска. Ожидается, что открытие восьмиэтажного здания общей площадью около 21 тыс. кв. м значительно повысит доступность и качество специализированной медицинской помощи в регионе. Предусматривается стационар на 175 коек и поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену.
 
«Россети» активно участвуют в электроснабжении объектов здравоохранения. В частности, в прошлом году была построена сетевая инфраструктура для нового корпуса Медицинского института имени Сергея Березина в Санкт-Петербурге, Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске, крупнейшей инфекционной больницы в Новосибирской области.

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Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра".
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