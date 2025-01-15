Стройматериалам готовят обязательные организованные торги

Власти ищут способы сдерживания роста цен на стройматериалы. В Минстрое рассматривают возможность обязательной реализации на бирже не менее 10% от общего объема производства базовой продукции, перечень которой пока еще определяется. За счет регулирования минимального объема биржевых продаж можно будет попытаться сдержать цены, как уже было сделано с рынком нефтепродуктов в 2021–2022 годах. В то же время использовать эту модель на рынке стройматериалов будет сложнее из-за широкой номенклатуры товаров.

В распоряжении “Ъ” оказалась копия письма Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) вице-премьеру Марату Хуснуллину с поддержкой предложения Минстроя об обязательной реализации на бирже не менее 10% базовых стройматериалов, поставляемых крупными производителями на внутренний рынок. Для остальных игроков меру предлагается сделать рекомендательной или жестко рекомендательной в случае, если речь идет о поставщиках, работающих с госзаказом.

В аппарате господина Хуснуллина подтвердили получение письма от биржи. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”. В Минстрое сообщили “Ъ”, что сейчас проводится анализ возможности учета данных биржевых и внебиржевых торгов при определении сметных цен строительных ресурсов.

В Федеральной антимонопольной службе заявили “Ъ”, что также поддерживают развитие биржевой торговли стройматериалами. В ведомстве напоминают, что сейчас для производителей и поставщиков нет препятствий для этого. В СПбМТСБ напомнили, что в 2023 году запустили биржевые торги строительной арматурой, развиваются торги пиломатериалами, в конце 2024 года появилось предложение кирпича, камня поризованного, щебня.

Минстрой предлагает включить в перечень товаров для торговли на бирже инертные материалы (песок и щебень), битумы, кирпич, цемент, асфальтобетонные смеси, смеси бетонные тяжелого бетона, полиэтиленовые трубы, изделия из лесоматериалов, стальной прокат и стальные трубы, кабельно-проводниковую продукцию, профнастилы, металлоконструкции барьерного ограждения и рельсы.

Обязательная торговля на бирже должна обеспечить власти объективными данными о ценах на стройматериалы и косвенно регулировать их через снижение или повышение нормативов биржевых продаж.

С 2021 года цены на стройматериалы в среднем выросли на 64%, говорил в интервью РБК в декабре 2024 года Марат Хуснуллин. Застройщики традиционно указывают на то, что цены на недвижимость растут вследствие высокой строительной инфляции. Господин Хуснуллин призывал к госрегулированию цен на стройматериалы, но его предложение не было поддержано другими ведомствами, говорил он ранее. По прогнозам «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен»), объем продаж стройматериалов, товаров для дома и мебели в России по итогам 2024 года превысит 3,5 трлн руб., увеличившись на 6% год к году.

Инструменты регулирования ценовой ситуации за счет изменения объема предложения на биржевом рынке показали свою эффективность на рынке нефтепродуктов в 2021–2022 годах и помогли стабилизировать цены, указывают в СПбМТСБ. Для девелоперов торговля стройматериалами на бирже может стать преимуществом в долгосрочной перспективе, считает управляющий партнер «Прайм Лайф» Денис Коноваленко.

Но биржа — механизм свободного регулирования цен, а не их ограничения, цены в любом случае будут зависеть от спроса, возражает директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. Она опасается, что для коммерческих застройщиков может возникнуть дефицит определенных позиций. Практика за рубежом и в России показывает, что из-за высокой волатильности биржевая торговля не всегда может обеспечить сдерживание роста цен, считает председатель рабочей группы НО «Союзцемент» по бирже Валерий Бодренков.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, в интервью РБК 20 декабря 2024 года:

«Как бороться с ростом цен на стройматериалы, я пока даже не знаю».

В целом мера направлена больше на прозрачность формирования цены, чем на сдерживание роста цен, считает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. От предложенной меры пострадают небольшие и средние игроки на рынке, им будет сложнее конкурировать с крупными торговыми предприятиями, которые способны обеспечить рыночную цену в совокупности с другими преимуществами масштабного бизнеса, считает соучредитель a.t.Legal Николай Титов.

Для цемента огромное значение имеет логистика и плечо доставки, а для битума важно иметь определенную инфраструктуру для правильного хранения, что серьезно повлияет на стоимость для конечного покупателя, указывает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий видит риски манипуляций с классификацией и стоимостью цементов.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Татьяна Дятел