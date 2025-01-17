Модернизация водоснабжения Ставрополья: утвержден план на 70 млрд рублей

Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочее совещание по реализации краевой программы по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения региона. В нем приняли участие члены Правительства края, руководители заинтересованных органов власти и ресурсоснабжающих предприятий, а также главы территорий.

Программа по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения Ставрополья была разработана и утверждена в 2024 году по поручению Губернатора Владимира Владимирова. Она включает 24 мероприятия общей стоимостью 70 млрд рублей на территории агломераций Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод. Для финансирования привлекаются средства федерального и краевого бюджетов, часть мероприятий планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Планируемый срок реализации программы – до 2030 года. Уже в текущем году может начаться строительство трех объектов в Ставрополе. В их числе водопровод от конноспортивной школы по улице Шпаковской до пересечения улиц 45 Параллель и Рогожникова, что позволит закольцевать сети водоснабжения и стабилизировать подачу воды в самый густонаселенный район краевого центра.

Также планируется построить новую насосную станцию на Сенгилеевском водозаборе и подающий водовод на городские очистные сооружения водоснабжения взамен существующего. Это повысит надежность водоснабжения жителей Ставрополя, Михайловска и 13 населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов.

Губернатор поручил утвердить сроки реализаций по каждому проекту программы и неукоснительно соблюдать их исполнение. Глава региона также призвал глав территорий активнее подключаться к контролю за ходом работ в их городах и округах.