На горнолыжной трассе в Алтайском крае появится канатная дорога

Строительство подъемника на северо-восточном склоне горы Глухариная в Алтайском крае станет очередным шагом в развитии инфраструктуры курорта. Проектная документация на двухместную подвесную канатную дорогу от Белокурихи получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Высота горы составляет почти 1000 м над уровнем моря. Она расположена на южноуральском хребте Зигальга.

«Протяженность подвесной дороги по склону составит 1863 метров, перепад высот – 305 метров. В час она сможет обслуживать до 1200 посетителей горнолыжного курорта. Проектными решениями предусмотрено строительство двух станций – приводной (верхней) и обводной (нижней), а также 18 линейных опор», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Лилия Резанова.

Большое внимание при проектировании уделено системе безопасности. Так, например, объект оборудуют разнообразными датчиками: от оповещающих об износе тормозных накладок до датчиков скорости и натяжения каната. При отклонении от заданных параметров защитные устройства будут подавать сигнал выключателям, прерывающим электропитание канатной дороги.

Кроме того, в случае, если ролики зажима на канате закреплены ненадежно, то предусмотрено специальное механическое устройство, которое предотвращает отправление подвесных кресел на линию.

Застройщик – ООО «АЛТАЙ СТАРТ»

Генеральный проектировщик – ООО «СНОУПРОМ-СЕРВИС»