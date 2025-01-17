На ремонт и закупку оборудования для Крымской ж/д направят 633,7 млн рублей
17 янв. 2025, 16:15
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На техническое оснащение и перевооружение "Крымской железной дороги" в 2025 году выделено 633,7 млн рублей, из них 160,1 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт пути. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росжелдора.
"На техническое оснащение и перевооружение... ФГУП "КЖД" в 2025 году выделено 633,7 млн рублей, из них 160,1 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт пути. Работы пройдут на участках по направлениям Джанкой - Симферополь и Джанкой - Керчь общей протяженностью 6,3 км", - говорится в сообщении.
Кроме этого выделены средства на приобретение оборудования для ремонта и обслуживания подвижного состава, систем безопасности, спецтехники, оборудования для досмотра на контрольно-пропускных пунктах.
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