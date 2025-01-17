В строительство морского терминала в порту «Бронка» вложат более 4 млрд рублей

Инвестиции в строительство нового морского терминала в порту "Бронка" составят 4,257 млрд рублей. Проект будет реализован до 2034 года, следует из презентации, которую представил председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков на пресс-конференции в ТАСС.

"Объем инвестиций - 4,257 млрд рублей. Проект нацелен на усиление транзитного потенциала города, укрепление сотрудничества с Республикой Беларусь", - сообщается в презентации.

Ожидается, что в рамках проекта будет привлечено не менее 3 807 млн рублей в бюджет.

Соглашение о развитии тыловых мощностей портовой инфраструктуры "Бронка" между городом и ООО "Феникс" было подписано в рамках ПМЭФ-2024.

В конце июля городское правительство согласовало присвоение проекту строительства терминала статуса стратегического инвестиционного проекта Петербурга, а компании "Феникс" был присвоен статус стратегического инвестора.

Новый терминал, который еще называют тыловым, - это так называемый сухой порт. Он будет принимать грузы на хранение, обработку и таможенное оформление. Терминал станет центром перевалки грузов на внутренних направлениях. С морским портом его свяжет автомобильный и железнодорожный транспорт. На терминале создадут свыше 70 новых рабочих мест.

Реализация проекта будет способствовать развитию портов Финского залива, в том числе тыловых мощностей портовой инфраструктуры ММПК "Бронка", поддержанию транзитного потенциала региона, расширению номенклатуры переваливаемых грузов.