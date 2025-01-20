Борис Эбзеев проверил ход работ по защите энергообъектов в ДНР
Генеральный директор «Россети Центр» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, в ходе которой основное внимание уделил вопросам организации и восстановления энергоснабжения, а также защите энергообъектов Республики.
В рамках визита проведен осмотр Новоазовской ветроэлектростанции и резервного центра мониторинга производственного отделения ДНР/ЛНР. Были отмечены высокая организация производственных процессов и слаженная работа специалистов на объектах.
Генеральный директор провел совещание с руководителями региональных подразделений, на котором обсуждались задачи восстановления центров питания и схем выдачи мощности.
Подводя итоги, руководитель отметил, что это не первый его визит в регион и это позволяет видеть рост надежности работы электросетевой инфраструктуры.
«Работа на новых территориях имеет особое значение. Мы видим серьёзный прогресс в реализации задач по обеспечению бесперебойного энергоснабжения, и я уверен, что все наши обязательства будут выполнены в полном объёме», - сказал Борис Эбзеев.