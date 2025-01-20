Борис Эбзеев проверил ход работ по защите энергообъектов в ДНР

Генеральный директор «Россети Центр» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, в ходе которой основное внимание уделил вопросам организации и восстановления энергоснабжения, а также защите энергообъектов Республики.

В рамках визита проведен осмотр Новоазовской ветроэлектростанции и резервного центра мониторинга производственного отделения ДНР/ЛНР. Были отмечены высокая организация производственных процессов и слаженная работа специалистов на объектах.

Генеральный директор провел совещание с руководителями региональных подразделений, на котором обсуждались задачи восстановления центров питания и схем выдачи мощности.

Подводя итоги, руководитель отметил, что это не первый его визит в регион и это позволяет видеть рост надежности работы электросетевой инфраструктуры.