Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в СНТ «Восход-1»

В середине января специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для присоединения к сетям компании новых потребителей в СНТ «Восход-1», расположенном на территории п. Александровка в Наро-Фоминском г. о.

В рамках выполнения договоров на технологическое присоединение заявителей к сетям компании энергетики возвели воздушную линию ВЛ-0,4 кВ протяженностью 300 метров от трансформаторной подстанции ТП-610019. Новая линия электропередачи прошла по существующим опорам, ранее установленным в СНТ.

Монтаж новой ЛЭП позволит снизить потери в существующих сетях за счет перераспределения нагрузок, а также создаст задел для подключения новых абонентов с запрашиваемой мощностью электроснабжения до 15 кВт в активно застраивающемся садовом товариществе.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.