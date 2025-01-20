Смольный назвал главные дорожные стройки года: 12 объектов протяжённостью 22 км

В Петербурге включили в планы по дорожному строительству на 2025 год 12 объектов протяжённостью 22 км. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 17 января.

По его словам, начатые в прошлом году работы должны завершить в Кронштадте и на территориях южного намыва на Васильевском острове — там будет введено в эксплуатацию 7 км дорог.

Среди основных строек 2025 года Линченко назвал долгожданное начало реконструкции Советского проспекта по дороге в Колпино, строительство двухуровневой развязки в створе Пороховской и строительство набережной Макарова — последняя станет связующим звеном для вывода транзитного потока из центра города сразу на Западный скоростной диаметр (ЗСД).

Также запланированы реконструкция автодороги А-180 (М11, "Нарва") — от Лиговского путепровода до Гореловского (участок обхода Красного Села).

В Шушарах планируется строительство Старорусского проспекта, который соединит Чудовскую улицу с Новгородским проспектом; в Стрельне — строительство продолжения улицы Грибоедова от Львовской до Фронтовой улицы.

Запланировано строительство трассы между кольцевой автодорогой (КАД) и дорогой к деревне Матокса в Ленобласти.

"С областью уже этот объект начал создаваться, это устранит тонкий перешеек выезда на Бугры", — пояснил вице-губернатор.

У КВЦ "Экспофорум" планируется строительство Соколиной улицы, а рядом — проектирование и строительство Шушарской дороги от Новгородского до Витебского проспекта. В 2025 году будет начата разработка полноценной документации по Шушарской дороге.

“"Она станет связующим транспортным каркасом, принесёт явную действенную пользу для жителей центральной усадьбы Шушар", — подчеркнул Линченко.

Смольный также анонсировал начало ремонта Невского проспекта. По плану городских властей, в 2025 году планируется кратно увеличить ремонт дорожной инфраструктуры, охватив почти 100 км дорог.

Кроме того, петербуржцам пообещали открытие в 2025 году новой станции подземки — "Юго-Западной" на Красносельско-Калининской линии.