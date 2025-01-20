ТМХ завершил поставку газопоршневых двигатель-генераторов 1-9ГМГ для Южных электрических сетей Камчатки

Коломенский завод ТМХ (КЗ, входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») направил для модернизации энергокомплекса Южных электрических сетей Камчатки (ЮЭСК, входит в состав группы «РусГидро») четвертый и последний в рамках действующего соглашения газопоршневой двигатель-генератор 1-9ГМГ.



Договор на поставку трех двигатель-генераторов был подписан сторонами в 2022 году, они были переданы заказчику в марте 2023 года. В конце 2024 года заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым ЮЭСК получили еще один агрегат.



Газопоршневые двигатель-генераторы 1-9ГМГ мощностью 900 кВт были разработаны специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ, ведущего отечественного разработчика среднеоборотных двигателей. Серийное производство двигателей осуществляется на Коломенском заводе с 2023 года.



Освоение выпуска 1-9ГМГ является важным достижением, призванным обеспечить технологический суверенитет России в области создания объектов малой энергетики.



Новые двигатели имеют ряд преимуществ перед импортными аналогами: унификация деталей и узлов 1-9ГМГ (до 80%) с дизельными двигателями типа Д49 обеспечивает высокую ремонтопригодность, низкую стоимость обслуживания и запасных частей, позволяет использовать разветвленную сервисную инфраструктуру, созданную в течение последних десятилетий. Распределённая система подачи топливного газа обеспечивает более высокие показатели приемистости, чем у двигателей, использующих внешнюю систему газоподачи.



Газопоршневые агрегаты 1-9ГМГ способны обеспечить существенную экономию расходов на электроэнергию при эксплуатации в условиях изолированной энергосистемы. Двигатели, предназначенные для Южных электрических сетей Камчатки, адаптированы к работе в сложных климатических условиях, что обеспечит их надежность в работе.



Электростанции с газопоршневыми двигатель-генераторами Коломенского завода могут работать как автономно, так и параллельно с сетью или другими электростанциями и обеспечивать снабжение потребителя переменным трехфазным током напряжением 6300 или 10500 В, при частоте 50 Гц. Они могут использоваться в качестве основных и резервных источников электро- и теплоснабжения для промышленных и народно-других хозяйственных объектов.



Предприятие имеет богатый опыт создания агрегатов для нужд малой энергетики. Первые дизели Коломенский завод начал выпускать для силовых электростанций еще в начале прошлого века, а за последние 10 лет было поставлено в различные регионы России (Ямал, Сахалин, Прибайкалье, Камчатка и др.) около 100 дизель-генераторов, в том числе использующих в качестве топлива нефть и попутный газ. Коломенские двигатели хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.



Создание новых отечественных газопоршневых электростанций способно внести существенный вклад в развитие независимого российского рынка распределенной генерации.