Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечил электроэнергией 2,7 тыс. потребителей

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» в 2024 году к электрическим сетям энергокомпании присоединили порядка 2,7 тыс. заявителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и города Майкопа Республики Адыгея.

В числе подключенных к электросетевой инфраструктуре «Россети Кубань» – объекты жилищного строительства, медицинские и культурно-досуговые учреждения, гостиничные и рекреационные комплексы в Майкопе, Майкопском районе Адыгеи, Апшеронском и Белореченском районах Кубани. Наибольшее число заявок поступило от физических и юридических лиц с запрашиваемой мощностью до 15 кВт.

Для технологического присоединения новых абонентов, а также увеличения мощности присоединенных к электрическим сетям потребителей энергетики выполнили строительство и реконструкцию сетей низкого напряжения: комплектных трансформаторных подстанций и линий электропередачи, обеспечивающих подачу электроэнергии от высоковольтных центров питания.

Всего в 2024 году в Адыгейские электрические сети поступило почти 4 тыс. заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности. Общий объем запрошенной заявителями электрической мощности составил более 207 МВт.