«ЭМ-КАБЕЛЬ» поддержал День абитуриента в МГУ имени Н. П. Огарёва

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» принял активное участие в Дне абитуриента, организованном Мордовским государственным университетом имени Н. П. Огарёва. Это мероприятие стало значимым событием для будущих студентов, которые получили возможность не только узнать больше о процессе поступления, но и познакомиться с научными достижениями вуза.

Программа дня включала в себя серию лекций, где опытные преподаватели делились ценными рекомендациями по подготовке к вступительным экзаменам и выбору специальности. Кроме того, участники смогли посетить выставку научных проектов, демонстрирующих достижения университета в различных областях знаний.

Для «ЭМ-КАБЕЛЯ» участие в таких событиях является важной частью стратегии взаимодействия с молодёжью. Завод стремится укрепить свои позиции в образовательном сообществе, повысить узнаваемость своего бренда среди потенциальных сотрудников и поддерживать тесное сотрудничество с вузами региона.