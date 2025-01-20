НПС начал строить мост в Башкортостане

«Мостострой-11» (Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя) приступил к строительству нового моста через реку Белую в Стерлитамаке (Республика Башкортостан).

Строители уже вышли на площадку, устраивают буронабивные сваи и готовят котлованы для фундаментов опор. К 16 января была уложена первая тысяча кубометров бетонной смеси. На стройке занято более 100 мостовиков с 25 единицами техники.



Новый мост длиной почти 400 м заменит действующее сооружение, признанное аварийным. По планам, стройка займет три с половиной года. После открытия движения по новому мосту в 2028 году старый будет закрыт и демонтирован.