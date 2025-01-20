НПС начал строить мост в Башкортостане
20 янв. 2025, 16:45
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«Мостострой-11» (Дивизион «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя) приступил к строительству нового моста через реку Белую в Стерлитамаке (Республика Башкортостан).
Строители уже вышли на площадку, устраивают буронабивные сваи и готовят котлованы для фундаментов опор. К 16 января была уложена первая тысяча кубометров бетонной смеси. На стройке занято более 100 мостовиков с 25 единицами техники.
Новый мост длиной почти 400 м заменит действующее сооружение, признанное аварийным. По планам, стройка займет три с половиной года. После открытия движения по новому мосту в 2028 году старый будет закрыт и демонтирован.
В Челябинской области будет создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская»
13 минут назад
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Первая в Челябинской области особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Южноуральская» будет создана в Красноармейском районе по поручению губернатора Алексея Текслера. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен минэкономразвития РФ и 20 января опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. После завершения проц...
Первый отель с индивидуальными ски-румами построят на курорте «Архыз»
20 янв. 2025, 15:00
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Группа компаний "Самсон" в 2028 году запустит в туристическом комплексе "Лунная поляна" всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии первый отель с индивидуальными ски-румами в номерах, сообщает пресс-служба ГК. "Отель "Феникс" предложит гостям 215 номеров уровня 4 звезды. Располагаться он будет в самом центре будущего курортного комплекса, на...
Банк ДОМ.РФ выделил почти 25 млрд рублей на проект КРТ в Дагестане
20 янв. 2025, 14:45
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Банк ДОМ.РФ выделил проектное финансирование в размере 24,8 млрд рублей на строительство микрорайона в Дагестане, сообщила пресс-служба банка. "Банк ДОМ.РФ выделил 24,8 млрд рублей на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в Республике Дагестан. На эти средства специализированный застройщик "Каспий" построит 324 тыс. кв.м недвижимости в микрорайоне "Иппо...
На Камчатке приступили к проектированию второй очереди Мутновской геотермальной станции
20 янв. 2025, 14:00
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На Камчатке приступили к проектированию второй очереди Мутновской геотермальной станции. Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Строительство приведет к более стабильному энергобалансу и снижению совокупной стоимости выработки киловатт-часов, что позволит сократить использование бюджетных средств на компенсацию межтарифн...
В ЛНР застройщики-участники СЭЗ построят более 250 тыс. кв. м жилья за пять лет
20 янв. 2025, 13:30
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Строительные компании, ставшие участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), намерены в течение пяти лет возвести более 250 тыс. кв. м жилья в Луганской Народной Республике (ЛНР), или более 3 тыс. квартир, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "За пять лет планируется сдать в эксплуатацию почти 250 тыс. кв. м жилья - всего 3 085 квартир", - говорится...
Смольный назвал главные дорожные стройки года: 12 объектов протяжённостью 22 км
20 янв. 2025, 11:15
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В Петербурге включили в планы по дорожному строительству на 2025 год 12 объектов протяжённостью 22 км. Об этом заявил вице-губернатор Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 17 января. По его словам, начатые в прошлом году работы должны завершить в Кронштадте и на территориях южного намыва на Васильевском острове — там будет введено в эксплуатацию 7 км дорог. Среди осно...
Марат Хуснуллин: Семь новых участников СЭЗ построят на территории новых регионов почти 171 тыс. кв. м жилья
17 янв. 2025, 17:00
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В воссоединённых регионах увеличиваются объёмы строительства нового жилья. Многие инвесторы принимают решение реализовывать свои проекты, воспользовавшись льготами и преференциями, которые предоставляет свободная экономическая зона. Так, ещё семь застройщиков получили статус участника СЭЗ. Их общий инвестиционный портфель составляет почти 9,7 млрд рублей. Они планируют реализовать свои п...
Модернизация водоснабжения Ставрополья: утвержден план на 70 млрд рублей
17 янв. 2025, 16:45
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Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочее совещание по реализации краевой программы по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения региона. В нем приняли участие члены Правительства края, руководители заинтересованных органов власти и ресурсоснабжающих предприятий, а также главы территорий. Программа по модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения Ста...
На ремонт и закупку оборудования для Крымской ж/д направят 633,7 млн рублей
17 янв. 2025, 16:15
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На техническое оснащение и перевооружение "Крымской железной дороги" в 2025 году выделено 633,7 млн рублей, из них 160,1 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт пути. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росжелдора. "На техническое оснащение и перевооружение... ФГУП "КЖД" в 2025 году выделено 633,7 млн рублей, из них 160,1 млн рублей будет направлено на капит...
Улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят почти на 600 метров
17 янв. 2025, 15:45
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Улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят на 570 метров. Соответствующий документ о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Новый участок протянут до улицы Шишкина. В проекте для магистрали предусмотрели от двух до четырех полос движения шириной по 3,5 метра. В этом же документе отмечается, что вдоль соседне...
На Сахалине начнётся строительство Западного объезда города Южно-Сахалинска
17 янв. 2025, 15:30
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В островном регионе начнется строительство Западного объезда города Южно-Сахалинска. Эта дорога в обход административного центра региона свяжет трассы Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Оха и поможет вывести за пределы города грузовой транспорт. Сегодня почти половина населения Сахалинской области (по данным Росстата, составляет 457 тыс. челов...
В строительство морского терминала в порту «Бронка» вложат более 4 млрд рублей
17 янв. 2025, 15:00
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Инвестиции в строительство нового морского терминала в порту "Бронка" составят 4,257 млрд рублей. Проект будет реализован до 2034 года, следует из презентации, которую представил председатель комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков на пресс-конференции в ТАСС. "Объем инвестиций - 4,257 млрд рублей. Проект нацелен на усиление транзитного потенциала города, укрепление...
На первом участке второй линии казанского метро откроют четыре станции
17 янв. 2025, 13:45
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Строительство первого участка второй линии метрополитена пройдет в Приволжском районе Казани. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. В целом вторая линия Казанского метро свяжет пять районов столицы Татарстана, в том числе Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок, одобренный экспертами, пройдет от станции «Улица Юлиуса Фуч...
Завершен первый этап реконструкции путевой инфраструктуры на пограничной станции Наушки в Бурятии
17 янв. 2025, 12:45
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На станции Наушки в Республике Бурятии завершен первый этап реконструкции путевой инфраструктуры. Это позволило увеличить провозную способность погранперехода между Россией и Монголией до 15 млн тонн в год. В ходе работ были удлинены 4 приемоотправочных пути общей протяженностью 4,4 км. Теперь они способны вместить грузовые поезда длиной до 71 вагона. В рамках модернизации было смонтировано...
Смольный распределил финансирование строительства метро в Петербурге на 2025 год
17 янв. 2025, 12:30
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На три ближайших года Смольный запланировал на строительство новых участков и станций метро 166,8 млрд рублей, из них на 2025 год выделена наименьшая часть – только 31,8 млрд рублей. Обозначена в том числе и стоимость новой ветки метро до «Пулково». Правительство Петербурга подготовило пообъектный адресный перечень строек (с выделением средств за 2025 год), включая новые...
Антидроновой сеткой защитят 60 многоэтажек в белгородском Шебекине
17 янв. 2025, 12:00
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Первые 10 многоэтажек в городе Шебекино Белгородской области оборудуют антидроновой защитой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу. "Вчера пришли первые 640 рулонов антидроновой сетки, которой мы сейчас начали защищать шебекинские дома. В работе 10 домов. 640 рулонов - это порядка 16-17 домов. В целом, хотел напомнить, что приняли решение защитить таким образом 60 многоквартир...
Стройка трассы Владивосток - Находка - порт Восточный возобновлена после выделения финансирования
17 янв. 2025, 11:45
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ООО "Трансстроймеханизация" (Москва) возобновило работы по строительству скоростной автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае, сообщила пресс-служба краевого правительства. "Поступившее из федерального и краевого бюджетов финансирование позволило строителям продолжить работы по возведению дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке до села...
На горнолыжной трассе в Алтайском крае появится канатная дорога
17 янв. 2025, 11:30
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Строительство подъемника на северо-восточном склоне горы Глухариная в Алтайском крае станет очередным шагом в развитии инфраструктуры курорта. Проектная документация на двухместную подвесную канатную дорогу от Белокурихи получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Высота горы составляет почти 1000 м над уровнем моря. Она расположена на южноуральском хребте Зигальга. «...
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с руководителями компании «НОВАТЭК - СПГ топливо»
17 янв. 2025, 10:00
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16 января в рамках «Инвестиционного часа» Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководством предприятия «НОВАТЭК - СПГ топливо». В ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестпроекта на территории особой экономической зоны «Узловая» по производству сжиженного природного газа (СПГ). Соглашение о реализации проекта было заключено с ко...
На Северной железной дороге в 2024 году проведен капитальный ремонт 370 км пути
16 янв. 2025, 17:45
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На Северной железной дороге в 2024 году капитально отремонтировали 373,4 км пути, заменили 151 стрелочный перевод. Проведенные работы позволили повысить скорость движения: для пассажирских поездов – на 165 км пути, для грузовых – на 98 км пути. Плановый капитальный ремонт проходил на всей территории СЖД. В Ярославской области на направлении в сторону Москвы обновлены участки Козьмод...