«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией 48 станций сотовой связи в Тюменской области

В 2024 году «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 48 базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям населенных пунктов Тюменской области высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G.

Для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования «Россети Тюмень» выдали около 550 кВт мощности от 36 высоковольтных подстанций. В рамках техприсоединения энергетики построили 29 новых участков воздушных линий общей протяженностью 1,8 километра, установили три новых трансформаторных подстанции и реконструировали одну. Контроль параметров качества и объема передаваемой электроэнергии осуществляют интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.