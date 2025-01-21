Новые промышленные парки появятся в Приморье

Четыре дополнительные промышленные площадки планируется создать в Приморье. Одна из них – центр международной торговли – появится в Уссурийске по поручению Президента РФ.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, эта работа ведётся совместно с главами муниципальных образований края и управляющей компанией промышленного парка «Большой Камень».

«На сегодняшний день сформированы предложения по дополнительным промышленным площадкам в Находке, Уссурийске и двум в Дальнереченске. Общий объём предполагаемых инвестиций на создание инфраструктуры парков оценивается в 43,6 миллиарда рублей», – подчеркнули в ведомстве, добавив, что одна из площадок – «Центр международной торговли» в Уссурийске – создаётся по поручению Президента России Владимира Путина.

Напомним, в Большом Камне строится промышленный парк площадью 173 гектара. На его территории разместят производства строительной продукции. На данный момент в качестве действующих резидентов зарегистрированы шесть предприятий.

Отметим, Приморский край является одним из регионов-лидеров по положительной динамике промышленного производства, развитию системы мер государственной поддержки. Так, с 2019 года предприятиям края направлено 3,5 миллиарда рублей.