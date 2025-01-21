В Челябинской области будет создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская»

Первая в Челябинской области особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Южноуральская» будет создана в Красноармейском районе по поручению губернатора Алексея Текслера. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен минэкономразвития РФ и 20 января опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

После завершения процедур публичного обсуждения и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти документ будет внесен в правительство России для рассмотрения и принятия.

В пояснительной записке к проекту Челябинская область, благодаря выгодному географическому положению, развитой транспортной инфраструктуре, наличию автомобильных дорог федерального ‎и областного значения, ключевых железнодорожных сообщений, развитому человеческому потенциалу и обширному сбыту, имеет ‎весь необходимый набор конкурентных преимуществ для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства.

Реализация проекта позволит повысить инвестиционную привлекательность Южного Урала.

«В рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия налогообложения для будущих резидентов. В том числе, ставка налога на прибыль для резидентов у нас обнулена на семь налоговых периодов. Это делает условия ведения бизнеса в ОЭЗ крайне привлекательными для инвесторов», – отметил Алексей Текслер.

Как отметил врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов, формирование территории с льготным налоговым и таможенным режимом даст импульс реализации проектов в области обрабатывающего производства и высоких технологий, созданию рабочих мест, развитию региональной и местной инфраструктуры, формированию логистических преимуществ челябинских производителей.

По словам главы региона, общий объем инвестиций резидентов в рамках ОЭЗ на ближайшие годы оценивается в размере свыше 20 миллиардов рублей с созданием свыше тысячи рабочих мест.

Часть объектов инфраструктуры, которые могут быть использованы резидентами в целях реализации инвестиционных проектов, на территории будущей ОЭЗ и прилегающих землях уже имеется. Областные власти готовы направить 3,5 миллиарда рублей до 2027 года из регионального бюджета на создание остальной инфраструктуры.

Уже пять потенциальных резидентов письменно подтвердили намерения реализовать на территории ОЭЗ ППТ «Южноуральская» свои инвестиционные проекты:

«Завод по производству осей и осевых агрегатов» (инвестор ООО «АвгЭксл»);

«Завод прицепной техники» (инвестор ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»);

«Завод по производству подшипников» (инвестор ПАО «ЧКПЗ»);

«Завод гусеничных систем» (инвестор ПАО «ЧКПЗ»);

«Завод роботизированных систем» (инвестор ПАО «ЧКПЗ»).

Общий объем запланированных инвестиций за три года (с 2025 по 2027 года) прогнозируется в размере 14,3 миллиарда рублей.

Кадры для предприятий на ОЭЗ будут готовить ЮУрГУ, ЧелГУ, а также 64 колледжа и техникума.

В правительстве области отметили, что в январе-сентябре 2024 года объем инвестиций в Челябинской области в абсолютном выражении вырос на 77,5 миллиарда рублей относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 332,7 миллиарда рублей. По итогам всего года этот показатель прогнозируется на уровне выше 500 миллиардов рублей.

В России функционируют 53 ОЭЗ (34 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и две портовые).

Любовь Юрина