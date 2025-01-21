В Приморье возобновили строительство скоростной трассы Владивосток – Находка

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, поступившее из федерального и краевого бюджетов финансирование позволило продолжить работы по возведению дороги на участке до села Царевка в Шкотовском округе. Здесь предстоит возвести 3 моста, 5 путепроводов и 1 развязку.

Участок до развязки в районе Царевки – это III очередь строительства трассы, завершить которую запланировано в конце 2026 года.

IV этапом станет участок в обход города Большой Камень, который планируется построить на условиях государственно-частного партнерства и сделать проезд по ней платным для большегрузных автомобилей. V этап – это строительство обходного участка у города Фокино.

Финансирование строительства трассы Владивосток – Находка – порт Восточный в последние годы идет не просто. Тем не менее в 3-летнем бюджете предусмотрены деньги на ее завершение, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Автор: Павел Белов