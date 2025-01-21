«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения потребителей городского округа Домодедово
Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжают работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово. Энергетики обеспечили выдачу 107 кВт дополнительной мощности к ранее выделенным 130 кВт. Суммарная мощность составила 237 кВт.
Так, энергетики Домодедовского района электрических сетей провели работы по замене трансформаторов в трех комплектных трансформаторных подстанциях в деревнях Воеводино, Тишково и Шубино, на аналогичное оборудование по мощности: 400 кВА (Воеводино), 400 кВА (Тишково), 250 кВА (Шубино), но с улучшенными техническими характеристиками.
Благодаря проведенным работам улучшены качество и надежность электроснабжения порядка 500 потребителей, проживающих в указанных населенных пунктах.