Энергетики Подмосковья обеспечили передачу более 15 млрд киловатт-часов электроэнергии за 2024 год

По итогам 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 15,91 млрд киловатт-часов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года полезный отпуск увеличился более чем на 774 млн киловатт-часов.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с консолидацией бесхозяйных электросетевых объектов и сетей СНТ, и увеличением территории обслуживания компании. Так, в прошедшем году компания приняла на баланс электросетевые активы организаций в городских округах Истра, Красногорск, Домодедово, Орехово-Зуевском и Одинцовском.

Фактические потери электроэнергии за 2024 год составили 11,45%, что ниже планируемых показателей на 77 млн кВт/ч. Наилучшие достижения по снижению потерь электроэнергии достигнуты в Домодедовском, Щелковском и Сергиево-Посадском филиалах.

Для снижения потерь электроэнергии выполняются мероприятия, в том числе ремонт ЛЭП, оптимизация схем и режимов работы электросети, своевременное обновление оборудования трансформаторных подстанций, выравнивание нагрузок, замена приборов учета с истекшим межповерочным интервалом. Все эти работы проводятся в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, реализуемых ежегодно в округах Подмосковья, где расположены сети компании.