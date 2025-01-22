Канадская Hydro One выбрана в качестве разработчика проекта строительства ЛЭП 500 кВ протяженностью 260 км на северо-востоке Онтарио

6 часов назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Энергетический совет канадской провинции Онтарио выдал разрешение компании Hydro One на разработку проекта строительства высоковольтной ЛЭП на северо-востоке Онтарио. Ожидается, что новая ЛЭП напряжением 500 кВ и протяженностью 260 км, которая первоначально будет работать на напряжении 230 кВ, будет введена в эксплуатацию к концу 2030 г.

Необходимость строительства новой высоковольтной ЛЭП обусловлена ожидаемым «стремительным ростом» спроса на электроэнергию в северной части Онтарио в связи с электрификацией населенных пунктов, предприятий и промышленности, ростом населения и развитием экономики. Так, по прогнозам системного оператора Онтарио, к 2050 г. спрос на электроэнергию в Онтарио увеличится примерно на 75%.

Hydro One была выбрана в качестве разработчика проекта строительства новой ЛЭП после оценки ее предложения и консультаций с коренными общинами, заинтересованными сторонами и общественностью.

Информационно-аналитический ресурс Wedo https://www.wedoany.com

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