Пять участков трамвайных путей отремонтируют в этом году в Туле

Реконструкция трамвайных путей на пяти участках запланирована в этом году в Туле, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Продолжится замена трамвайных путей. В планах заменить участки рельсошпальной решетки на ул. Михеева, Щегловской засеке, Станиславского, Металлургов, пр. Ленина", - говорится в сообщении.

Также в этом году в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Туле планируют отремонтировать пять участков автомобильных дорог общей протяженностью 11 км. На эти цели выделено чуть более 675 млн рублей.

Еще пять улиц в областной столице отремонтируют по муниципальной программе. Также в планах отремонтировать 11 участков дорог по программе "Народный бюджет" и 6 участков по программе "Наш город". Кроме того, в этом году приведут в порядок 8 км городских тротуаров.

Также по муниципальной программе планируют реконструировать Орловский путепровод. Работы будут разбиты на два этапа со сроком реализации в 2025 и 2026 годах. Для улучшения транспортного обслуживания населения в этом году планируется запустить три новых автобусных маршрута.

Как сообщалось, с 2022 года в Туле произведена замена 20 км трамвайных путей. Тула получила 22 новых трамвайных вагона вагоны "Львёнок" (вместимость до 155 пассажиров) для перевозки пассажиров на городских маршрутах.