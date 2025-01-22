Стабильное электроснабжение отдаленных районов Якутии: итоги ремонтной кампании Сахаэнерго

АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) успешно завершило масштабную программу ремонта дизельного оборудования в 2024 году, обеспечив надежную работу электростанций в отдаленных районах Республики Саха (Якутия). Энергетики компании выполнили 100% плана по ремонту 116 единиц дизельного оборудования общей мощностью 31,6 МВт, что имеет стратегическое значение для стабильного электроснабжения северных и арктических территорий, а также удаленных населенных пунктов Центральной и Западной Якутии.

Масштабные работы на территории 23 улусов, входящих в зону ответственности энергокомпании, являются ключевым этапом подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Своевременный и качественный ремонт оборудования гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии для жителей и предприятий региона.

«В 2024 году мы полностью выполнили план ремонтной кампании, обеспечив надежную работу всех наших 147 электростанций, - отметил заместитель главного инженера – начальник управления эксплуатации и ремонта дизельного оборудования Афанасий Дьячковский. - Мы продолжаем активную работу и уже готовимся к новому отопительному сезону, завозя необходимые запчасти и материалы».

На 2025 год запланирован ремонт еще 108 единиц оборудования дизельных электростанций в 23 районах Якутии. Наибольший объем работ будет выполнен на энергообъектах Верхоянского и Усть-Янского улусов.