«Т Плюс» возглавил бывший замминистра энергетики Сниккарс

Совет директоров "Т Плюс" назначил бывшего замминистра энергетики Павла Сниккарса гендиректором компании, сообщила "Т Плюс".

Сниккарс избран гендиректором с 23 января 2025 года по 22 января 2028 года, полномочия с ранее возглавлявшим компанию Александром Вилесовым решено прекратить досрочно. Вилесов продолжит работу в структурах акционеров компании, говорится в сообщении.

Сниккарс с 2020 по 2024 год в должности заместителя министра энергетики РФ курировал электро- и теплоэнергетику, в том числе разработку и реализацию государственной и ценовой политики, совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ, импортозамещение. В начале сентября 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра по его просьбе.

"Усиление управленческой команды "Т Плюс" положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации", - отмечает компания.

Компетенции, полученные новым руководителем компании на различных этапах его карьеры, позволят успешно решить задачи по разработке стратегии дальнейшего развития "Т Плюс", что обеспечит надежное электро- и теплоснабжение населения в регионах присутствия, говорится в сообщении.

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением группы "Т Плюс" находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52,5 тыс. Гкал/ч.