Фонд развития промышленности Томской области одобрил льготный заем для «МК-Полимер»
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Томской области утвердил предоставление льготного займа с фиксированной процентной ставкой 3% годовых предприятию ООО «МК-Полимер». Этот шаг направлен на поддержку модернизации производственных мощностей компании.
«Фонд развития промышленности Томской области позволяет стабильно реализовывать томским предприятиям новые проекты, что становится особенно актуальным и востребованным в условиях повышения ключевой ставки Центробанка России», — отметил начальник департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Георгий Бородулин.
ООО «МК-Полимер» планирует модернизировать линию компаундирования. Это расширит ассортимент продукции, включая компаунды для кабельной промышленности, и автоматизирует процесс приготовления многокомпонентного замеса для производства термоэластопластов и компаундов.