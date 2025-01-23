Строительные работы по восьми проектам КРТ планируется начать в 2025 году

В 2025 году запланировано начало строительных работ еще по восьми проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году на восьми площадках КРТ планируется старт строительных работ. На территориях общей площадью почти 114 гектаров предусмотрено возведение 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В итоге появятся новые городские кварталы с жильем, общественно-деловыми объектами и многофункциональными и производственными комплексами. Реализация этих проектов даст столице 37 тысяч новых рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.

Объекты появятся на территории девяти районов в шести административных округах города.

«Среди проектов, старт строительных работ по которым планируется начать в 2025 году, — реорганизация участка бывшей промзоны Кунцево площадью 15,89 гектара. К 2032-му компания "Главстрой" возведет здесь современный жилой квартал со всей инфраструктурой, соответствующий концепции 15-минутного города. Это значит, что на одной территории появится все для комфортной жизни, работы и отдыха», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадь нового жилья превысит 596 тысяч квадратных метров. Еще более 13 тысяч квадратных метров займут общественно-деловые объекты. Внутри квартала обустроят прогулочные зоны, появятся велодорожки, детские и спортивные площадки. Будет благоустроено более 1,7 гектара площади, из которых около 1,5 гектара отведут для озелененных территорий.