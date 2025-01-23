«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией комплекс по обработке и обезвреживанию отходов в Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 1,2 МВт дополнительной мощности комплексу по обработке, обезвреживанию и размещению отходов в промзоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Общий объем присоединенной мощности составил 2,5 МВт. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ.

Для технологического присоединения объекта энергетики построили две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и две воздушные линии электропередачи 10 кВ с применением надежного и безопасного самонесущего изолированного провода, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

Комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов был подключен к электрическим сетям в рамках реализации программы «Национальные проекты России». Мощность завода составляет 300 000 тонн в год. Полигон принимает отходы из восьми районов Ленинградской области: Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского, Кингисеппского, Волосовского, Лужского, Сланцевского и Сосновоборского.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго»..