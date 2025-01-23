«Россети Сибирь» восстановили электроснабжение 75% обесточенных из-за непогоды потребителей в Красноярском крае

Специалисты компании «Россети Сибирь» продолжают ликвидацию последствий шквалистого ветра в Красноярском крае. К 17:00 (по местному времени) энергетики восстановили электроснабжение 75% жителей региона, пострадавших от непогоды. Социально значимые объекты, включая котельные, обеспечены электроэнергией и работают в штатном режиме.



Все энергообъекты, поврежденные из-за стихии, осмотрены, причины установлены. Ключевые причины технологических нарушений на энергообъектах - обрывы проводов из-за повышенной ветровой нагрузки и попадания посторонних предметов, упавших веток, деревьев вне охранных зон линий электропередачи. В аварийно-восстановительных работах задействованы все доступные силы оперативного персонала филиала «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», дополнительные бригады направлены из Хакасии и Кузбасса.

Филиал «Красноярскэнерго» продолжает работать в особом режиме для устранения последствий шторма с порывами свыше 25 метров в секунду. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий стихии. Энергетики «Россети Сибирь» находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти.



Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220).