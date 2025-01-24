Энергетики построили подстанцию для подключения здания ОВД в Кашире

Специалисты «Мособлэнерго» построили трансформаторную подстанцию для подключения к электроснабжению нового здания Отдела внутренних дел по г. о. Кашира, расположенного на ул. 1-я Дзержинской.

В конце ноября энергетики завершили работы по монтажу двухсекционной комплектной трансформаторной подстанции КТП-152 в габаритах 1000 кВА с двумя трансформаторами по 630 кВА каждый, а также смонтировали три кабельных линии 6 кВ общей протяжённостью 505 метров. Мероприятия позволили подключить новое здание социально значимого объекта города по запрашиваемой мощности энергоснабжения в 529 кВт.

Работы, проведенные в рамках реализации договоров на технологическое присоединение новых потребителей к сетям компании, обеспечили подключение здания ОВД по второй категории надежности электроснабжения. Это подразумевает наличие двух независимых резервирующих источников электропитания для бесперебойной подачи энергии.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе медицинских, образовательных учреждений, а также коммунальных предприятий. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru