На Южно-Кузбасской ГРЭС озвучили объемы ремонтной кампании 2025 года

На очередном заседании оперативного штаба под председательством заместителя Губернатора Кемеровской области Леонида Старосвета руководство Южно-Кузбасской ГРЭС (ПАО «ЮК ГРЭС», входит в Группу «Мечел») озвучило планы и объемы финансирования ремонтной программы на 2025 год.

Южно-Кузбасская ГРЭС работает штатно, в полном соответствии с графиками по выработке тепловой и электрической энергии.

В рамках ремонтной кампании прошлого года основной упор был сделан на создание надежной технической базы для прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 гг. Для этого ремонтам разной степени сложности подверглись семь котлоагрегатов. Работы включали замену поверхностей нагрева, замену обмуровки, а также ремонт вспомогательного оборудования: мельничного, насосного, тягодутьевого и оборудования по газозолоудалению. В котельном цехе продолжается установка современной системы освещения, а также комплексная замена контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Основные направления ремонтной кампании 2025 года останутся прежними: ремонт основного и вспомогательного оборудования, улучшение условий труда работников и снижение нагрузки на окружающую среду.

По предварительным оценкам, в этом году на ремонты оборудования предполагается направить 2,3 миллиарда рублей. В рамках ремонтной кампании планируется капитально отремонтировать 3 котлоагрегата (№№ 7,10 и 11). На них, в частности, будет заменено в общей сложности 935 тонн поверхностей нагрева.

На сегодняшний день в ремонт уже выведен котлоагрегат № 7. На котлоагрегате №10 идут подготовительные работы, в том числе в рамках конкурсной процедуры определяется подрядная организация, осуществляется закупка необходимого оборудования. Планируется, что котлоагрегат №11 будет выведен в ремонт в течение февраля.

Кроме того, в этом году в ремонт будет выведено три турбины. С учетом одного из агрегатов, перешедшего в новую ремонтную кампанию с прошлого года, до конца наступившего года планируется завершить капитальный ремонт четырех турбин. При этом особенно пристальное внимание будет уделено самым мощным турбинам – №6 и №8, которые являются основной технической опорой при несении пиковых нагрузок в период отопительного сезона. До конца января планируется ввести в эксплуатацию построенный в прошлом году новый центральный склад, благодаря чему качественно улучшится логистика производственных процессов на станции.