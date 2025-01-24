От учебы к карьере: как ХКА растит профессионалов

25 января в России отмечается День студента – праздник, символизирующий стремление к знаниям, саморазвитию и новым возможностям. Для ХКА этот день имеет особое значение, потому что обучение и развитие сотрудников являются неотъемлемой частью корпоративной стратегии холдинга.

Прошедший год стал важным этапом в развитии кадрового потенциала кабельного дивизиона ХКА. Цифры говорят сами за себя: в рамках различных учебных программ прошли обучение почти 9000 человек. Из них более 5400 – рабочие, а остальная часть – руководители и специалисты. Многие сотрудники получили возможность освоить несколько программ обучения в течение года. Также особое внимание уделялось обязательному обучению, которое проводится в соответствии с требованиями надзорных и контролирующих органов. В этом направлении обучение прошли 2 888 человек.

Одним из ключевых направлений остается поддержка студентов, совмещающих работу и учебу. 174 сотрудника получают образование в высших и средних учебных заведениях за счет средств предприятий. Для многих работников это отличная возможность не только получить диплом, но и построить успешную карьеру внутри компании.

Важным элементом обучения становятся программы, реализуемые на базе учебных центров предприятий холдинга. В 2024 году здесь прошли обучение порядка 500 человек. Особенность таких программ – их индивидуальный подход. Теоретическая часть, которую ведут опытные технологи, сочетается с практикой на производстве под руководством мастеров производственного обучения. Такой формат позволяет не только усвоить знания, но и сразу применить их в реальных условиях, что особенно ценно для молодых специалистов.

Не менее значимым направлением является взаимодействие с учебными заведениями: велась большая работа по профориентации студентов вузов и колледжей, проводились экскурсии и практика на производственные площадки. В прошлом году в совокупности на всех предприятиях холдинга было организовано 45 экскурсий. Такие мероприятия не только знакомят студентов с производственными процессами, но и помогают им понять, как их знания могут быть применены на практике, и становятся первым шагом к трудоустройству в компании.

«Мы не перестаем создавать условия для профессионального роста, потому что уверены: успех компании начинается с развития каждого из нас. День студента – это отличный повод напомнить, что обучение – это не только про знания, но и про возможности, которые мы предоставляем для построения успешной карьеры», – отмечает руководитель группы адаптации и обучения персонала Алена Семенова.

Инвестиции в образование сотрудников, поддержка студентов и тесное взаимодействие с учебными заведениями позволяют холдингу не только укреплять свои позиции на рынке, но и формировать команду высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам современной экономики. Впереди – новые цели и задачи, и благодаря системному подходу к обучению и развитию персонала ХКА уверенно движется к их достижению, обеспечивая устойчивое развитие компании.