В Хабаровской энергосистеме обновлен рекорд потребления электрической мощности

24 января зафиксированы новые значения исторического максимума потребления мощности в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области.

По оперативным данным Филиала Системного оператора ОДУ Востока, в 10-00 утра по местному времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -20,0 ºС энергосистема достигла 2120 МВт – максимального значения потребления электрической мощности за всю её историю. Это на 15 МВт больше прошлого исторического максимума 31 декабря 2024 года и на 34 МВт больше исторического максимума, пройденного прошлой зимой 22 декабря 2023 года.

Осенне-зимний период 2024/2025 на Дальнем Востоке в целом характеризуется повышенным потреблением электрической мощности: практически во всех энергосистемах операционной зоны ОДУ Востока обновлены значения максимума, а 13 января исторический максимум потребления зафиксирован в Объединенной энергосистеме Востока. Потребление достигло 7893 МВт, что на 10 МВт выше предыдущего исторического максимума, который ОЭС Востока прошла 22 декабря 2023 года.

Основными причинами роста потребления мощности в ОЭС Востока стали набор нагрузки расположенным в Хабаровском крае Малмыжским ГОКом и рост потребления Российских железных дорог.