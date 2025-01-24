«Контактор» разработал стенды-тренажеры для обучения студентов КГЭУ

В рамках соглашения о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом специалисты сервисной службы и конструкторы АО «Контактор» разработали стенды-тренажеры для формирования навыков работы с «Протон М».



Тренажеры имитируют работу воздушного выключателя в различных условиях сети энергоснабжения и позволяют освоить действия и регламенты для безаварийной работы оборудования.



Стенд состоит из пульта управления нагрузкой и современного расцепителя MP4 LSI, на котором можно настраивать различные значения уставок токовой защиты и получать отображение рабочих параметров сети в режиме реального времени.



Тренировки важны и в процессе обучения профессии, и для персонала действующих предприятий. Занятия на стендах позволят снизить количество ошибок, нештатных ситуаций и вероятность аварийности в сетях энергоснабжения.



Экземпляры стендов уже готовятся к отправке для использования в учебном процессе студентов кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий».