«Россети Северный Кавказ» ведут переустройство кабельной ЛЭП для надежного электроснабжения города Аргуна

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» ведут переустройство кабельной линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ в городе Аргуне.

Энергетики выполнят демонтаж ветхой кабельной ЛЭП и построят воздушную линию электропередачи 6 кВ общей протяженностью четыре км. В рамках проекта оперативно-ремонтные бригады смонтируют 60 опор и 13 км самонесущего изолированного провода (СИП). СИП отличается высокой прочностью и износостойкостью, устойчив к резкой смене климатических условий. Кроме того, применение современного провода позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.



Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения

8,6 тысячи жителей города и восьми социально значимых учреждений. Ход работ на участке проверил управляющий директор «Чеченэнерго» Иса Кадиров.