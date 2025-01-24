Застройщики-участники СЭЗ приступили к работам по подготовке участков для строительства нового жилого массива в Луганске

Строительные компании, входящие в свободную экономическую зону (СЭЗ) на территории новых регионов России, приступили к подготовительным работам для возведения нового жилого массива в Луганске. Так до 2030 года силами четырех строительных организаций региона будет построено несколько комплексов многоквартирных домов на общей площади 56 гектаров. Суммарно в рамках СЭЗ в Луганске появится почти 1 млн. кв. м. жилья.

«Действующая на территории новых регионов свободная экономическая зона способствует не только улучшению инвестиционного климата и созданию новых рабочих мест, но и увеличению темпов социально-экономического развития Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Выгодные условия и льготы, предоставляемые застройщикам, ускоряют строительство целых микрорайонов со всей необходимой социальной инфраструктурой», — Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Вступление в свободную экономическую зону позволяет застройщикам получать земельные участки в аренду у ППК «Фонд развития территорий» на льготных условиях.

«Для помощи в выборе свободных земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и подходящих для реализации инвестиционных проектов, Фонд развития территорий проводит сбор информации от уполномоченных органов новых регионов, затем публикует сводный реестр таких участков на специальном инвестиционном портале. Банк земельных участков уже составляет более 1 тыс. га», — Генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Для жителей новых домов будут действовать 3 школы, рассчитанные на 2200 обучающихся, а также 4 детских сада для 1 100 детей. В планируемом микрорайоне в Луганске по мнению специалистов смогут с комфортом проживать порядка 30 тыс. человек. Таким образом воссоединенные регионы активно включаются в работу, реализуемую в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который предусматривает комплексное развитие территорий.