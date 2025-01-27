Резидент АЗРФ построит два жилых квартала на 1398 квартир в Мурманской области

27 янв. 2025, 13:45
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Источник:
КРДВ
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Резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) специализированный застройщик «Трансстройдевелопмент», входящий в состав Группы компаний TSD Group, построит два жилых комплекса в Мурманской области. По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) резидент вкладывает 9,2 млрд руб.

Жилой комплекс «Морской квартал» построят в мурманском микрорайоне Росляково в получасе езды от центра города. Комплекс будет состоять из домов от 6 до 16 этажей. Он рассчитан на 964 квартиры. Ввод первой очереди запланирован на 2028 год.

Первые этажи домов предназначены для объектов социальной и коммерческой инфраструктуры: магазинов, парикмахерских, аптек и др. Дворы жилого комплекса будут благоустроены и свободны от автомобилей – 367 парковочных мест расположат вдоль наружного проезда. Эстетически привлекательным пространство сделают смотровые площадки с видом на Кольский залив. На территории также расположат коммерческое помещение для кафе, магазинов или офисов.

Второй проект застройщика – жилой квартал «Горизонты Хибин» в Кировске. На улице Солнечная построят жилой комплекс на 434 квартиры, что позволит обеспечить новым жильем около 1084 человек. В квартале расположат коммерческие помещения, парковку на 459 мест и благоустроенные зоны отдыха с детскими площадками и спортивными сооружениями. Первая очередь будет сдана в 2028 году.

«Мурманск растет, а Кировск пользуется спросом среди туристов и нуждается в обновлении жилого фонда. Проекты обеспечат горожан качественным и комфортным жильем, отвечающим всем современным требованиям и запросам. Инфраструктура первых этажей обеспечит товарами и услугами как будущих жителей комплексов, так и старожилов микрорайонов. В обоих ЖК будет комфортно и детям, и взрослым», - рассказал Евгений Куницкий, генеральный директор.

Александр Шутов, директор КРДВ Мурманск:

«Развитие жилищной инфраструктуры – очень нужное и важное направление, особенно в моногородах, к числу которых относится Кировск. Со стороны жителей области есть спрос на современный жилой фонд, поэтому КРДВ поддерживает проекты девелоперов. Преференциальный режим АЗРФ предлагает застройщикам сниженные налоговые ставки, административную и консультационную поддержку, сопровождение проектов на всех этапах реализации».

Резиденты АЗРФ в Мурманской области не облагаются налогом на землю в течение 3 лет и налогом на имущество в течение 5 лет. КРДВ субсидирует 75% страховых взносов в течение 10 лет резидентства. В течение первых 5 лет ставка налога на прибыль составляет 5%, с пятого по десятый годы – 10%.

По соглашениям с КРДВ в режиме АЗРФ проекты реализуют 907 резидентов. Бизнес уже вложил в экономику российской Арктики 147 млрд рублей, создал 11 тыс. рабочих мест. В работу введено 233 инвестиционных проекта в различных отраслях.

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