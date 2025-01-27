Завершено изготовление электрооборудования для модернизированного плавучего энергоблока

Санкт-Петербургский филиал АО "ВНИИР-Прогресс" завершил изготовление оборудования для строительства модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) проекта 20871. Как отмечается в сообщении предприятия, заказчику будут переданы главные распределительные устройства, щиты питания с берега, выдачи электроэнергии, аварийного генератора, реакторной установки и источников бесперебойного питания 110В.



Оборудование одобрено Российским морским регистром судоходства (РС). Разработчиками проекта являются АО ЦКБ "Айсберг" и АО "Невское ПКБ" (входит в ОСК). Заказчиком выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом").



МПЭБ проекта 20871 разрабатывается для энергоснабжения Баимской рудной зоны госкорпорации "Росатом". МПЭБ предназначен для работы в качестве источника электроэнергии и должен обеспечивать выдачу в береговые сети до 106 МВт электроэнергии.



Напомним, серия из четырех энергоблоков проекта 20871 строится госкорпорацией "Росатом" для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке. Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию первых двух энергоблоков в районе мыса Наглёйнын запланирован к началу 2027 года, третьего – к началу 2028 года, четвертого – к началу 2031 года. Закладка первого энергоблока состоялась на верфи в Китае в августе 2022 года.



В ноябре 2024 года стало известно о переименовании проекта МПЭБ в ПЭБ-106.