«Россети Московский регион» получили сертификаты системы энергетического менеджмента

В декабре 2024 года ПАО «Россети Московский регион» успешно прошло ресертификационный аудит системы энергетического менеджмента (СЭнМ) на соответствие международному стандарту ISO 50001:2018 и национальному ГОСТ Р ИСО 50001 в заявленной области сертификации.

СЭнМ внедрена в Компании с 2013 года и является частью общей системы управления Общества с четкой организационной структурой, направленной на достижение целей энергетической политики посредством реализации мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности, позволяющих обеспечить снижение потерь электроэнергии при ее передаче по городской электросетевой инфраструктуре с сохранением высокой надежности электроснабжения потребителей.

Так, в компании активно ведется работа, направленная на развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии с установкой современных приборов учета электроэнергии, позволяющих контролировать уровень потерь электроэнергии в узлах и участках электрических сетей, выявлять зоны с высоким уровнем потерь. Кроме того, на постоянной основе выполняются организационные мероприятия по выявлению безучетного электропотребления.

Особое внимание в компании уделяется снижению технических потерь при передаче электроэнергии на трансформаторном оборудовании и ЛЭП. Это достигается благодаря оптимизации режимов работы электрических сетей, а также реконструкции, строительству и замене оборудования.

В ходе сертификационного аудита были проинспектированы подразделения Исполнительного аппарата, а также филиалов, задействованных в функционировании СЭнМ. Персонал организации продемонстрировал компетентность, открытость и заинтересованность в объективных результатах аудита.

По результатам аудита сертифицирующим органом подтверждено соответствие СЭнМ Общества требованиям и ожидаемым результатам стандартов ISO 50001:2018 и ГОСТ Р ИСО 50001. Специалистами сертифицирующей организации отмечено, что компания эффективно управляет процессами энергосбережения, проводит регулярный анализ влияющих факторов и учет мнений заинтересованных сторон.