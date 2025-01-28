Началось комплексное опробование оборудования HVDC соединения Ариадна между энергосистемами Аттики и Крита

Греческий системный оператор ADMIE приступил к комплексному опробованию оборудования HVDC соединения Ариадна (Ariadne Interconnection) между энергосистемами Аттики (материковая Греция) и о. Крит, включающего в т.ч. две КЛ 500 кВ суммарной пропускной способностью 1 ГВт и протяженностью 335 км, проложенных на глубинах до 1 200 м под поверхностью моря.

Перейти к комплексному опробованию позволило успешное завершение поэтапных работ по подготовке маршрута и прокладке КЛ, которые продолжались с октября 2020 г. по май 2021 г. и которые осуществляли компании-подрядчики проекта Prysmian и Nexans – ведущие производители кабельных систем для энергетики. Перед прокладкой КЛ было проведено исследование морского дна и определены оптимальный маршрут и способы защиты КЛ с учетом технических и экологических требований. С конца 2021 г. по начало 2023 г. осуществлялась посекционная прокладка и монтаж КЛ. Работы по защите КЛ были завершены во втором квартале 2023 г. Ожидается, что HVDC соединение Ариадна, стоимость сооружения которого оценивается в € 1,1 млрд, будет введено в эксплуатацию текущей весной.

Ожидается, что к 2030 г. изолированные энергосистемы всех крупных греческих островов будут соединены с материковой энергосистемой.

Информационно-аналитический ресурс Balkan Green Energy News https://balkangreenenergynews.com