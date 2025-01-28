Новинка в линейке кабелей для добывающей промышленности «ЭКМ Холдинг» — кабели ИнСил(Ш) на напряжение 1140 В

ООО НПП «ИНТЕХ» освоило производство шахтного кабеля ИнСил(Ш) для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах.



Кабели обладают повышенными техническими характеристиками и изготавливаются по ТУ 27.32.14-028-92800518-2024.



Продукция предназначена для прокладки по горизонтальным и наклонным выработкам шахт без ограничения разности уровней, на поверхности шахт, рудников, по скважинам на подвеске к тросу, а также для прокладки в земле.



Конструктивные особенности кабеля ИнСил(Ш) позволяют эксплуатировать его в сложных условиях внутри шахт и выдерживать перепады температур на поверхности:

стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 90℃;

стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 65℃;

стойкость к воздействию повышенной относительной влажности воздуха;

стойкость к эпизодическому воздействию смазочных масел, бензина и дизельного топлива;

стойкость к воздействию плесневых грибов. Степень биологического обрастания грибами не должна превышать двух баллов по ГОСТ 9.048-89.

Преимущества шахтного кабеля ИнСил(Ш) производства ООО НПП «ИНТЕХ»:

высокие термомеханические характеристики;

стойкость к удару при низкой температуре;

стойкость изоляции и оболочки к изгибу при низкой температуре;

повышенный срок службы не менее 35 лет.

Ознакомиться с буклетом можно по ссылке: https://ek-m.com/web/files_pdf/InSil(SH)1140v-2025.pdf



Еще больше о преимуществах шахтных кабелей производства ООО НПП «ИНТЕХ» читайте в статье: https://ecabel.com/information/kabel-shahtnyy-s-povyshennymi-tehnicheskimi-harakteristikami-30-09-2024