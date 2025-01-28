Компании Нацпроектстроя модернизировали перегон БАМа Джелингра – Амут

В Амурской области на 2406 км БАМа открылся новый разъезд. Его построила «Бамстроймеханизация» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) на перегоне Джелингра – Амут.

Новый разделительный пункт построен с учетом приема длинносоставных поездов. Для этого здесь уложили 2,4 км пути и построили один мост. Под дополнительный путь на объекте отсыпали 30 тысяч кубометров грунта. Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании дороги, склоны насыпи на разъезде покрыли охлаждающей наброской из крупного камня.

Разъезд оборудовали цифровой системой управления движением поездов. Микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» НПС позволяет переключать стрелочные переводы по щелчку мыши, отслеживать все параметры работы оборудования.

Расширение линии Тында – Улак, где расположен новый разъезд, позволит увеличить пропускную способность лимитирующих участков.